Hydranten-Wirrwarr Zu wenig Löschwasser in Gera? Feuerwehr widerspricht Gerüchten

Wenn's brennt und die Feuerwehr alarmiert wird, kommt sie so schnell wie möglich. Doch wer sorgt eigentlich für das Löschwasser, mit dem die Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen? In Gera wird darüber seit Dezember diskutiert. Denn als es im Ortsteil Dürrenebersdorf brannte, machte das Gerücht die Runde, die Feuerwehr hätte zu wenig Löschwasser gehabt und nach Hydranten suchen müssen. Was ist dran an der Löschwasser-Debatte?