"Aus dem freien Hängen nach oben - Kinn über die Stange - und wieder nach unten hängen." Als wäre es die leichteste Übung der Welt, zeigt mir Feuerwehr-Ausbilder Matthias Ehricht, wie ich regelkonforme Klimmzüge mache. Fünf Stück braucht es mindestens für die Aufnahmeprüfung - Matthias (wir sind ganz schnell beim Du gelandet) sieht allerdings aus, als könnte er den ganzen Tag am gut zwei Meter hohen Reck turnen.

Ich dagegen hänge wie ein nasser Sack herum und mühe mich wild zappelnd ab, mit dem Kopf wenigstens in die Nähe der Reckstange zu kommen. "Mehr Spannung in die Arme, Ellbogen beugen, dann geht’s nach oben!" Bei mir beugt sich nicht viel und nach oben geht es erst recht nicht. Mist, durchgefallen! Und das beim ersten Test. Würde ich mich als Brandmeisteranwärterin bewerben, könnte ich jetzt direkt nach Hause gehen, denn Klimmzüge gehören zu den Ausschlusskriterien. Die muss also auch der klügste Kopf im Wissenstest und der schnellste Läufer schaffen.

Die Anforderungen für Männer und Frauen sind immer gleich und enden in einer Bestenauslese. "Das Feuer ist dasselbe, der Unfall ist gleich, und darum unterscheiden wir auch nicht beim Aufnahmetest", erzählt Ausbilder Göran Kugel, der gemeinsam mit Matthias meine Feuerwehrtauglichkeit prüft. Trotzdem wünschen sich die Feuerwehrleute ausdrücklich Bewerbungen von Frauen.

Viel Gurt für wenig Frau

Auch das Leitersteigen gehört zu den Ausschlusskriterien. "Feuerwehrleute sollten schließlich keine Höhenangst haben. Das ist ein einfacher Test, um zu prüfen, ob Bewerber schwindelfrei sind", erklärt Göran. "Wer das nicht schafft, hat in diesem Beruf nichts verloren", sagt Matthias. Er ist nicht nur Ausbilder, sondern auch im Höhenrettungstrupp und verschnürt mich wie ein Weihnachtsgeschenk für den sicheren Aufstieg. "Ganz schön viel Gurt für wenig Frau" - nach einem skeptischen Blick zieht Matthias nochmal kräftig an den Schnüren.

Oben angekommen: Franziska Heymann und Matthias Ehricht. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann Dazu bekomme ich von Göran die passende Kopfbedeckung. Natürlich nicht irgendeinen Sturzhelm, sondern einen richtigen Feuerwehrhelm. Cool! Aber zum Radfahren möchte ich den trotzdem nicht aufsetzen, denn noch vor meinem Aufstieg wird mir ganz schön warm am Kopf. Wie das mit bis zu 40 Kilogramm Schutzausrüstung im Brandfall ist, will ich mir gar nicht vorstellen.



"Bleib' nah an der Leiter, steig nicht zu schnell und lass nicht mit beiden Händen los" - mit diesen durchaus ernst gemeinten Tipps von Göran kann ja nichts mehr schief gehen und so klettere ich munter los. 30 Meter hoch ist die Leiter des Rüstwagens. Aus den Fenstern gegenüber werde ich neugierig von den aktuellen Feuerwehrlehrlingen beäugt. Ich glaube, die würden auch lieber rumklettern statt die Schulbank zu drücken.

Schnaufend, aber gut gelaunt komme ich am oberen Ende der Drehleiter an und werde von Feuerwehrmann Mario Olt freundlich begrüßt, der mich gesichert hat. Nach einem kurzen Schwatz klettere ich wieder runter. "Ganz toll, deutlich besser als die Klimmzüge", lobt Matthias. Viel schlimmer kann es ja auch nicht kommen.

Dreieck basteln und Holz sägen unter Zeitdruck

Falsch gedacht. Für eine kleine körperliche Verschnaufpause ist als nächstes der Kopf gefragt. Neben einem Test in Allgemeinwissen, Rechtschreibung und Mathematik stehen auch logisches Denken und technisches Verständnis auf dem Prüfbogen. Aus drei unterschiedlich langen Holzstücken mit verschiedenen Kantenenden soll ich innerhalb einer Minute ein rechtwinkliges Dreieck zusammenbauen.