Im Einzelfall war die Differenz sogar noch deutlicher. So mussten Steuerzahler in Erfurt im Schnitt laut "lohnsteuer-kompakt.de" ganze 72 Tage auf ihre Bescheide warten. Langfristig betrachtet hat die Landeshauptstadt damit eine bemerkenswert negative Entwicklung genommen: 2018 lag die Bearbeitungszeit noch bei 57 Tagen, 2017 bei 51 und 2016 sogar bei 47 Tagen.

Doch nicht überall im Freistaat brauchten Steuerzahler derart viel Geduld. Die meisten der insgesamt zwölf Thüringer Finanzämter bearbeiteten die Steuererklärungen innerhalb von 56 bis 66 Tagen. Spitzenreiter sind aktuell die Behörden in Gera und Ilmenau mit 48 beziehungsweise 51 Tagen Bearbeitungszeit. Obwohl in Thüringen die Ehrenretter, landen aber auch diese Ämter im Bundesvergleich relativ weit hinten. Deutschlands schnellstes Finanzamt in Herne in Nordrhein-Westfalen glänzt mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von knapp 27 Tagen. Der bundesweite Schnitt liegt laut "lohnsteuer-kompakt.de" bei 54,7 Tagen.