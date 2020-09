Das Fußballcamp des JFC Gera: Trainer Mouctar Diallo steht inmitten einer Gruppe Kinder auf dem Platz und kommentiert die Torschüsse. Vor drei Jahren spielte der heute 20-Jährige hier noch in der Jugendmannschaft, mittlerweile trainiert der junge Mann, der 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kam, ein Kinderteam. Die Arbeit mit dem Fußballnachwuchs liegt Mouctar am Herzen, er selbst spielt mittlerweile beim TSV Westvororte. Das Ankommen in Gera war für ihn alles andere als leicht.

Rückblick: 2017 hatte MDR THÜRINGEN Mouctar und sein Freund Diaby Siaka zum ersten Mal in Gera getroffen. Damals waren sie seit anderthalb Jahren in Deutschland, lebten in der Caritas-Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Gera. Die beiden waren nach dem tragischen Tod ihrer Eltern allein aus ihrer Heimat Elfenbeinküste geflohen, waren über Monate im Bürgerkriegsland Libyen festgehalten worden, hatten schließlich die lebensgefährliche Fahrt im Schlauchboot über das Mittelmeer überlebt. Nur im Fußballverein JFC Gera fühlte sich Mouctar Diallo wirklich zu Hause. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Gera hatten die beiden in der Unterkunft der Caritas ein neues Zuhause gefunden, doch zur Ruhe kamen sie auch hier nicht. Immer wieder waren die beiden auf massive Ablehnung gestoßen, wurden auf der Straße rassistisch angefeindet, beleidigt und angepöbelt. Nur in ihrem Fußballverein, dem JFC Gera, fühlten sie sich wirklich zu Hause und träumten von einer Karriere als Profi-Fußballer.

Mouctars Freund Diaby kommt auf den Fußballplatz. Auch er hat früher beim JFC gespielt. Mittlerweile ist der Torwart nach einer Station bei Wismut Gera in die Erste Mannschaft des FC Thüringen Weida gewechselt. Dort gefällt es ihm gut, erzählt der 20-Jährige.

Beide wollen Ausbildung beginnen

Aus den Jugendlichen, die nach den tragischen Verlusten ihrer Eltern und der traumatisierenden Flucht nach Deutschland kamen, sind junge Erwachsene geworden, die ganz konkrete Pläne für die Zukunft haben. Der Traum von der Profi-Fußballkarriere ist der Realität gewichen, doch traurig wirken die beiden darüber nicht. Mouctar hat eine Ausbildung als Stahlbetonbauer angefangen. Diaby will die 10. Klasse beenden und nach dem Abschluss eine Lehre als Zimmermann machen. Mouctar Diallo und Siaka Diaby 2017. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sein Vater sei Zimmermann gewesen, sagt er. "Das ist meine Richtung. Ich will nur mit Holz arbeiten, das macht wirklich Spaß". Er strahlt über das ganze Gesicht, als er davon erzählt. Die beiden jungen Männer haben mittlerweile einen Aufenthaltsstatus in Deutschland und leben in eigenen Wohnungen. "Ich war vorher nie alleine", sagt Mouctar, "das Gefühl, jetzt auf eigenen Beinen zu stehen, ist wie ein Traum." Auch Diaby genießt das neue Leben nach dem Auszug aus der Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge. "Jetzt kann niemand mehr sagen: Geh schlafen. Ich kann wachbleiben solange ich will und ich fühle mich auch gut dabei, allein zu sein."

Rassismus begegnet ihnen im Alltag