Die Bieblacher Schule in Gera ist wegen Corona-Infektionen bei Schülern vorsorglich geschlossen worden. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte, kann der Schulbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden. Grund sei, dass insgesamt 30 Lehrer in Quarantäne seien. Außerdem hätten Schüler aus drei verschiedenen Klassen Kontakt zu einem Schüler gehabt, der sich mit dem Virus angesteckt hat.

Auch am Liebe-Gymnasium müsse mit Unterrichtsausfällen gerechnet werden, so die Sprecherin. Dort hatte sich ein Schüler infiziert. An der Grundschule Bieblacher Hang werde der Unterricht so gut es geht weiterlaufen.

Corona-Krisenstab nimmt Arbeit wieder auf

Nach dem Bekanntwerden mehrerer Infektionsfälle an Schulen hat Bürgermeister Kurt Dannenberg den Corona-Krisenstab der Stadt Gera am Donnerstag wieder einberufen. Zunächst in kleiner Besetzung soll das Team das Gesundheitsamt unterstützen. Das aktuelle Infektionsgeschehen mache deutlich, dass das Corona-Virus in Gera nach wie vor aktiv sei, sagte Oberbürgermeister Julian Vonarb.

Fünf Corona-Fälle an drei Schulen in Gera

Nach fünf Corona-Fällen an drei Schulen in Gera hat das zuständige Gesundheitsamt am Mittwoch 200 Kontaktpersonen getestet. Bis zum Ende der Woche sollen nach Angaben der Stadt alle Ergebnisse vorliegen. Betroffen sind Schüler aus der Schule "Am Bieblacher Hang", der 12. Regelschule (Bieblacher Schule) und dem Liebe-Gymnasium, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die jeweiligen Mitschüler seien vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Weitere Kontaktpersonen würden ermittelt. Wo sich die Betroffenen infiziert haben ist demnach unklar. Neben den fünf Kindern wurden auch drei Erwachsene aus deren Familien positiv getestet.

Ampelsystem für Thüringens Schulen

In Thüringen gilt gegenwärtig ein Ampelsystem für Schulen. Bei Stufe Grün herrscht normaler Schulbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz. Bei Stufe Gelb ist bei einem Schüler oder Lehrer eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Diese Person und alle in Kontakt stehenden Personen dürfen die Schule nicht mehr betreten und stehen unter Quarantäne. Bei Stufe Rot lässt sich nicht klären, wer die Kontaktpersonen sind oder alle Schüler und Lehrer gelten als Kontaktpersonen. Dann wird die Schule vorübergehend geschlossen.