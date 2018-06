Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Gera drehen Film

Mouctar (18 Jahre) und Diaby (17 Jahre) sind kurz vor der Vorführung ihres Films "La Couleur du Coeur - Die Farbe des Herzens" doch ein bisschen aufgekratzt. Sprichwörtlich im Sekundentakt machen sie Selfies mit Freunden im Foyer des Metropol Kinos in Gera. An diesem Mittwochabend wird ihr Film zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Der Kinosaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Vorstellung beginnt. Viele Leute müssen draußen warten. Mouctar und Diaby haben den 20-minütigen Film zusammen mit ihren Mitbewohnern in der Caritas-Unterkunft für unbegleitete Minderjährige - dem 16-jährigen Ibrahim Darwish aus Syrien und dem 17-jährigen Dianka Amara von der Elfenbeinküste - gedreht. Die Botschaft der Kurz-Doku liegt den vier Jugendlichen am Herzen. "Es gibt viele, die uns wegen unserer Hautfarbe beleidigen“, sagt Mouctar. "Wir haben den Film gemacht, damit uns mehr Menschen kennenlernen und merken, dass wir auch Menschen sind, auch wenn wir eine andere Hautfarbe haben."

Filmemacher Diaby hält die Premiere auf einem Selfie mit Frank Karbstein vom Thüringer Medienbildungszentrum fest. Bildrechte: MDR/Johanna Hemkentokrax

In Gera hatten die beiden in der Unterkunft der Caritas ein neues Zuhause gefunden, doch zur Ruhe kamen sie hier nicht. "Es gibt Leute, die Angst vor uns haben wegen der Farbe", hatte Mouctar MDR THÜRINGEN damals erzählt. Immer wieder waren die beiden auf massive Ablehnung gestoßen, wurden auf der Straße rassistisch angefeindet. Djabi sagte, er glaube, dass es besser werde, wenn die Menschen sie erst kennenlernen würden. Zum Kennenlernen fehle es aber an Gelegenheiten - ein Teufelskreis.



Mit dem Film "La Couleur du Coeur - Die Farbe des Herzens" wollen Mouctar und Diaby jetzt diesen Teufelskreis durchbrechen. Zusammen mit dem Thüringer Medienbildungszentrum und der Thüringer Opferberatung ezra haben die vier Teenager ein halbes Jahr lang an dem Film gearbeitet, haben das Konzept geschrieben, haben vor und hinter der Kamera gestanden. In dem Film stellen sich die vier sehr persönlich den Zuschauern vor. Kurze Szenen zeigen sie beim Deutschunterricht, beim Kochen in der Unterkunft, beim Musikhören in ihren Zimmern.



Manche Szenen sind mit der Kamera, andere mit Handyvideos gedreht. Zwischendurch erzählen die Jugendlichen von ihrer Flucht und wie sie sich fühlen, wenn sie auf der Straße wegen ihrer Hautfarbe attackiert werden. Für die Jungen sei der Film eine Möglichkeit aus der Opferrolle herauszukommen, sagt Christina Büttner von der Opferberatung ezra, die das Projekt mitinitiiert hat. Es sei wichtig, "aus der Rolle 'eigentlich will ich mich nur zurückziehen' in das Sprechen zu kommen, in das Darstellen zu kommen und aktiv zu werden.“