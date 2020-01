Es wird gebrabbelt, geschlafen, genengelt. Ab und zu kräht ein kleiner Zwerg. So wie Babys halt sind. Das ist aber auch eine Aufregung hier: fremde Geräusche, fremde Menschen, eine neue Umgebung: das Metropol-Kino in Gera.

14 Mamas wagen das Experiment: mit Baby ins Kino. Flaschen und Wickeltaschen werden in den Kinogang gepackt. Mama Jennifer hat Stella noch mal vorsorglich mit einer frischen Windel versorgt. Das geht direkt im Kino, denn das Metropol-Kino ist auch offizieller Still- und Wickelpunkt der Stadt Gera. Das Projekt wurde von der SRH Hochschule für Gesundheit und dem Verein Frühe Hilfen e.V. Gera initiiert. Dabei werden Orte im öffentlichen Raum zum ungestörten und unbeobachteten Stillen sowie Wickeln bereitgestellt.

Zum Stillen ziehen sich die Mamas heute einfach ganz ungestört in die letzte Kinoreihe zurück; frau ist ja unter sich. Dann wird es langsam etwas dunkler im Saal; sanft wird das Licht gedimmt. Nicht so dunkel wie sonst, damit die Babys keine Angst bekommen. Als der Film beginnt, herrscht wie auf Kommando Ruhe: neugierig schauen die Kleinen nach vorn - entdecken ihre Umwelt.

Mit dem Kinderwagenkino wird ein Angebot für Eltern geschaffen, wieder etwas für sich selbst zu tun und sich dennoch um das Kind zu kümmern, sagt Stefanie Klatt. Auch Paare können so mal wieder gemeinsam ins Kino gehen. Die Mütter sind sich einig, dass man auch mit einem Baby viel unternehmen kann. Doch ins Kino gehen - sowas gab es bisher nicht. "Ohne das Babykino muss ich mir dafür extra einen Babysitter nehmen", sagt Mama Christina. Denn der Papa von Ben arbeitet auswärts. "Außerdem ist es mal wieder eine gute Abwechslung, auch mal was für den Kopf - fernab der Ba-Ba-Sprache der Babys", lacht sie.

Auf der Leinwand flimmern die Gesichter von René und Melanie. "Einsam zweisam" heißt heute der Film. Eher aus der Schublade "Frauenfilm". Klar. Actionfilme wird man im Kinderwagenkino vergeblich suchen - ist einfach zu viel Stress für die Kleinen. Vergeblich sucht man heute auch die Väter. Aber das kann ja noch werden. Vielleicht beim nächsten Kinderwagenkino? Geplant ist das immer am letzten Dienstag des Monats. Das nächste Mal, am 25.02., läuft "Little Woman". Schon allein wegen Meryl Streep und Emma Watson in den Hauptrollen ein Muss. Auch für Väter, oder Großeltern - aber mit Baby.