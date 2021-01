Stadtentwicklung Viele Projekte für den neuen Bauamts-Chef in Gera

Seit gut 100 Tagen ist Michael Sonntag als neuer Baudezernent in der Stadtverwaltung Gera im Amt. In dieser Zeit hat er sein Dezernat umgekrempelt, um es für die vielen Projekte fit zu machen. Sonntag will vor allem auch Doppelstrukturen vermeiden.