Thüringens Kulturminister Benjamin Hoff (Linke) äußerte sich enttäuscht. Er stellte allerdings in Aussicht, einen Teil der Gelder, die für die Kulturhauptstadtbewerbung 2020 vorgesehen waren, für Kulturprojekte in Gera zu bewilligen.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte, Gera müsse nun "nicht in Sack und Asche gehen", denn selbst Dresden sei ausgeschieden. Man dürfe sich nicht entmutigen lassen und weiter daran arbeiten, die Stadt national und international bekannter zu machen. Die Bewerbung habe gezeigt, wieviel Potential die Stadt besitzt und eine wahre Aufbruchsstimmung entfacht.

Die Stadt Gera zeigte sich als fairer Verlierer. Das Aus sei keine Niederlage, vielmehr habe die Stadt in den vergangenen Monaten viele Projekte angestoßen, die es nun weiterzuentwickeln gelte. Oberbürgermeister Julian Vonarb sagte, er sei zwar ein wenig enttäuscht, dennoch sei es wunderbar zu sehen, wie diese Bewerbung die Menschen in der Stadt und in der Region zusammengebracht habe. Vonarb dankte allen Beteiligten für deren "großartiges Engagement" und gratulierte den Städten, die noch im Rennen sind.