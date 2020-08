Garten- und Hausbesitzer können ihr Brunnenwasser am Montagnachmittag in Gera in einem mobilen Labor untersuchen lassen. Am Dienstagnachmittag bieten Umweltschützer des gemeinnützigen Vereins VSR-Gewässerschutz den Service auch in Sömmerda an. Mittwoch machen sie Station in Bad Salzungen und Mühlhausen.

Die Experten untersuchen Grundwasser auf Nitratbelastungen, Pestizide und Krankheitserreger. Sie erklären nach dem Test auch, ob das Wasser zum Pflanzengießen oder für das Kinderplanschbecken geeignet ist.

Hohe Nitratwerte in Gera und im Landkreis Greiz

Mit der Aktion soll nach Angaben des Vereins Leitungswasser gespart werden. Außerdem will der Verein über Belastungen im Grundwasser aufklären. Private Brunnen in Gera und umliegenden Orten wie Lederhose oder Bad Köstritz im Landkreis Greiz waren dem Verein in der Vergangenheit immer wieder mit hohen Nitratwerten teils weit über 60 Milligramm je Liter aufgefallen. Im Geraer Ortsteil Thieschitz lag der Wert zuletzt sogar bei über 200. Wasser mit höheren Nitratkonzentrationen ist aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Trinken und nur bedingt für Teiche oder Planschbecken geeignet.

Wasserproben in 0,5-Liter-Flaschen können in Gera am Montag von 15 bis 17 Uhr am Labormobil auf der Freifläche vor dem Kultur- und Kongresszentrum abgegeben werden. Am Dienstag steht das Mobil zur selben Zeit auf dem Obermarkt in Sömmerda. Mittwoch bietet der Verein die Untersuchungen auf dem Marktplatz in Bad Salzungen (9 bis 11 Uhr) und im Steinweg in Mühlhausen (15 bis 17 Uhr) an. Je nach Untersuchung liegt das Ergebnis nach zwei Stunden oder einigen Tagen vor und wird gegebenenfalls per Post verschickt, sagte Vorstandsmitglied Harald Gülzow MDR THÜRINGEN. Die Kosten für die unterschiedlichen Wasseranalysen liegen zwischen zwölf und 99 Euro.

Geschäft mit Brunnen boomt in Thüringen