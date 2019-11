Die Stadt Gera will 14,1 Prozent Anteile an der Wohnungsbaugesellschaft GWB Elstertal an das Land verkaufen. Käufer soll die landeseigene Thüringer Industriebeteiligungs-GmbH & Co. KG (TIB) sein. Diese soll laut einer Beschlussvorlage der Geraer Stadtverwaltung zwischen 13,1 und 13,6 Millionen Euro für das Anteilspaket zahlen.