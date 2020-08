Schwere Gewitter haben in Ostthüringen die Feuerwehren in Atem gehalten. Wie die Rettungsleitstellen in Gera und Saalfeld mitteilten, gab es bis zum frühen Montagabend zahlreiche Einsätze. So war die Kreisstraße zwischen Hohenwarte und Kaulsdorf an drei Stellen nach Erdrutschen teilweise blockiert. Durch den starken Regen liefen auch Keller und die Kanalisation voll. "Es war heftig", sagte eine Sprecherin. Mehrmals schlug der Blitz ein und Bäume stürzten um.