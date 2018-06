Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" in Gera eröffnet

In Gera ist am Sonntag Nachmittag das 26. Deutsche Kinder Medien Festival "goldener Spatz" eröffnet worden. Im Wettbewerb stehen 38 Beiträge in fünf Kategorien. Zum Auftakt gab es den deutsch-finnischen Spielfilm "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums". Kinder, die an Grenzen stoßen, dagegen aber etwas tun wollen - das ist das Thema des Eröffnungsblockbusters. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Wettbewerbsbeiträge des diesjährigen Kindermedienfestivals, wie Spatzenchefin Nicola Jones MDR THÜRINGEN sagte.

Das Logo des Kinder-Medien-Festivals. Bildrechte: Festival Goldener Spatz