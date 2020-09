Kinderjury eingetroffen Kindermedienfestival "Goldener Spatz" startet in Gera

In Gera sind am Samstagabend die 29 Kinderjuroren des 28. Kindermedienfestivals "Goldener Spatz" empfangen worden. Die Mädchen und Jungen zwischen 9 und 13 Jahren kommen aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland. Wie Festivalleiterin Nicola Jones MDR THÜRINGEN sagte, sind sie die Hauptpersonen. Sie bewerten in der Festivalwoche die insgesamt 36 Film- und Fernsehbeiträge in fünf Kategorien.

24 Kinder sind in der Jury Kino-TV und vergeben am 25. September die Goldenen Spatzen am zweiten Festival-Ort, in Erfurt. Fünf Kinder sind in der Digitaljury und bewerten die transmedialen Angebote zum Motto "Gute Geschichten". Sie vergeben im Wettbewerb "Digital" einen Preis.