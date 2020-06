Kindermedien Festival "Goldener Spatz" startet mit Verspätung

Aus organisatorischen Gründen wird das Festival in diesem Jahr in einem kleineren Rahmen und unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsbestimmungen vorrangig in Gera ausgetragen. Die feierliche Preisverleihung findet in diesem Jahr am 25. September im CineStar in Erfurt statt, ebenso werden dort am 26. September die Preisträgerfilme gezeigt.