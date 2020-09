In mehreren Ortsteilen von Gera und Gemeinden im Kreiz Greiz müssen sich die Bewohner am Donnerstag auf einen Tag ohne Trinkwasser einstellen. Wie der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal mitteilte, wird Donnerstag ab 2 Uhr früh für 24 Stunden das Wasser abgestellt.

Der Grund: Laut Zweckverband stehen Bauarbeiten an der Wasserleitung in Sirbis an. Auch in anderen Gebieten im Westen Geras könnten sich die Arbeiten durch schwankenden Druck bemerkbar machen. Dort laufe die Versorgung aber weiter.