Kommerzielles Konzert oder Kundgebung? Hintergrund der Klage ist die aktuelle Diskussion um die rechtliche Bewertung der Neonazi-Festivals in Thüringen. Die Veranstaltungen wurden in der Vergangenheit wiederholt als politische Kundgebungen angemeldet, geschützt durch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Streitpunkt ist dabei immer wieder das so genannte "Gesamtgepräge" der Szene-Events: also ob der Versammlungs- oder Unterhaltungscharakter überwiegt und inwieweit die Veranstaltungen beispielsweise durch Eintrittsgelder und den Verkauf von CDs und Bekleidung auch kommerziellen Zwecken dienen.



Der Landkreis Hildburghausen war mit einer entsprechenden versammlungsrechtlichen Einschätzung eines Rechtsrock-Festivals in Themar als kommerzielle Veranstaltung im vergangenen Jahr vor dem Oberverwaltungsgericht Weimar gescheitert. Im Jahr 2015 hatte das Finanzgericht Thüringen das rechtsextreme "Rock für Deutschland" finanzrechtlich allerdings als Geschäftsbetrieb bewertet. Der Veranstalter musste die Erlöse im Anschluss steuerlich geltend machen. Der so genannte "Rock für Deutschland" hatte bereits in den vergangenen Jahren in Gera stattgefunden.