Die Wiederbelebung des Stammhauses des früheren Hertie-Kaufhauskonzerns in Gera wird vom Bund mit 5,8 Millionen Euro unterstützt. Das seit Jahren leerstehende historische Kaufhaus in der Fußgängerzone erhielt den Zuschlag im Programm "Nationale Projekte des Städtebaus", wie das Bundesinnenministerium am Freitag informierte. Das Programm ist mit rund 75 Millionen Euro ausgestattet, die 26 Projekten bundesweit zugute kommen. Davon fließt für die Sanierung und den Umbau des Gradierwerks in Bad Salzungen (Wartburgkreis) eine weitere Million Euro nach Thüringen.