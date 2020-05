Kritik kommt auch aus den Reihen des SPD-Jugendverbandes. Die FDP spiele weiter fahrlässig mit demokratischen Regeln, sagte der Thüringer Juso-Vorsitzender Oleg Shevchenko. Dass sich Kemmerich an die Spitze einer Demonstration gegen Corona-Regeln unter Missachtung jeglicher Abstandsregelungen stelle, sei ein symbolischer Schlag in die Magengrube des medizinischen Personals und eine Gefährdung der Risikogruppen. Der Juso-Vorsitzende forderte die Thüringer FDP zudem dazu auf, ihr Verhältnis zur AfD zu klären. Bevor das nicht geschehe, könne sie kein Partner demokratischer Kräfte sein, so Shevchenko.

Kemmerich war am 5. Februar mit Stimmen von AfD, CDU und FDP in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden, was bundesweit für Entrüstung und Proteste sorgte. Drei Tage nach seiner Wahl trat er zurück.

Thüringenweit hatte es am Samstag erneut mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen der Regierung gegeben. Neben der größten Veranstaltung in Gera protestierten auch in Erfurt etwa 450 Menschen. In Weimar kamen 50 Menschen, in Jena waren es rund 20. In Gotha gab es einen Auto-Corso mit etwa 30 Fahrzeugen.