Nach Streit im Geraer Stadtrat Landesverwaltungsamt prüft Beschluss zu Straßenbahnen

Das Landesverwaltungsamt in Weimar prüft einen Stadtratsbeschluss zum Kauf neuer Straßenbahnen in Gera. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) hatte nach der Sondersitzung am vergangenen Donnerstag angekündigt, der Behörde einen seiner Ansicht nach rechtswidrigen Beschluss aus dem Juni zu melden. Der Stadtrat hatte diesen Beschluss vor einer Woche nicht zurückgenommen. Ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes bestätigte MDR THÜRINGEN nun, dass ein entsprechendes Schreiben von Vonarb am Dienstag eingegangen sei. Das werde umfassend geprüft. Sollte die Behörde den Beschluss offiziell als rechtswidrig einstufen, steht der Kauf neuer Straßenbahnen in Gera auf der Kippe.