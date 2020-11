Am Donnerstag hat vor dem Landgericht Gera ein Mordprozess gegen zwei Männer begonnen. Die Angeklagten, ein 19- und ein 23-Jähriger aus Altenburg, sollen im Februar dieses Jahres in die Wohnung des Mannes eingedrungen sein und ihn niedergeschlagen und -gestochen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Heimtücke vor. Sie sollen die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt haben. Sie seien ohne Vorwarnung mit einem Messer bewaffnet in die Wohnung des Opfers gestürmt. Dem Opfer wurden Messerstiche sowie Tritte und Schläge am Oberkörper und Kopf zugefügt. Dabei soll der jüngere der Täter dreimal versucht haben, dem Opfer die Kehle durchzuschneiden. Zuvor habe das Opfer die beiden Angeklagten an einer Tankstelle angesprochen und ihnen Geld gegen sexuelle Handlungen angeboten - dies soll der Auslöser für den Angriff gewesen sein.

Durch den Angriff erlitt das Opfer massive Frakturen, es starb an Atemnot in Folge eines Halswirbelbruchs. Der 19-Jährige soll mit Tötungsvorsatz gehandelt haben, der 23-Jährige soll den Tod des Opfers zumindest billigend in Kauf genommen haben. Zum Auftakt des Prozesses am Donnerstag wurde lediglich die Anklage verlesen. Die beiden Angeklagten reagierten emotionslos auf die Vorwürfe.