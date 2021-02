Erneute Schneefälle in Thüringen haben am Freitagmorgen für Behinderungen auf den Straßen gesorgt. Betroffen sind auch die Autobahnen. Auf der A4 bei Gera ist ein mit Papierrollen beladener LKW umgekippt. Nach Angaben der Autobahnpolizei hatte der Fahrer gegen 7 Uhr ein anderes Fahrzeug überholt und war, als er sich wieder auf dem rechten Fahrstreifen einordnen wollte, ins Schleudern geraten und umgekippt. Wie lange die A4 in Richtung Dresden gesperrt bleibt, ist noch unklar. Der Verkehr wird an der Abfahrt Gera-Langenberg umgeleitet.