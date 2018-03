Und Uwe Klinger gibt gern zu: Er war zunächst skeptisch, weil da jeder Bürger seine eigene Wunschvorstellung äußern sollte. Denn am Ende aller vorgeschriebenen Planungsschritte kann es durchaus passieren, dass mancher Einreicher enttäuscht ist – weil sich eben nicht alle Wünsche realisieren lassen. Mit der öffentlichen Debatte zur Entwicklung eines innerstädtischen Platzes beteiligt sich Gera an der Internationalen Bauausstellung Thüringen. Die soll 2023 ihren Höhepunkt haben. Und es sieht ganz so aus, als würde dank der Bürgerbeteiligung bis dahin auch Geras Neue Mitte baulich Gestalt annehmen. Uwe Klingers Vorbehalte sind weniger geworden. Er sagt aber auch: Wir sind schneller. Machen in der Hälfte der Zeit das Leben in der City angenehmer.