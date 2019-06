Das Justizzentrum mit Landgericht in Gera (Archivbild). Bildrechte: dpa

In einem Missbrauchsprozess am Landgericht Gera hat der 62-jährige Angeklagte ein Teilgeständnis abgelegt. Sein Anwalt verlas zum Prozessauftakt eine entsprechende Erklärung. Demnach hat sich der heute 62-Jährige in mindestens 70 Fällen an seiner damals 13-jährigen Tochter vergangen.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. Dann will der Angeklagte zu den Tatvorwürfen konkret aussagen. Auch das Opfer soll angehört werden. Die Anklage listet insgesamt mehr als 360 Fälle schweren sexuellen Missbrauchs auf innerhalb eines Jahres auf. Die Taten liegen rund 21 Jahre zurück. Bisher ist der Angeklagte nicht vorbestraft. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Mann aus Hermsdorf bis zu sieben Jahre Haft.