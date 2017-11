Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat gegen zwei Jugendliche Haftbefehl erlassen wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem Mann aus Gera. Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN sagte, haben die beiden gestanden, den 45-Jährigen am 11. November auf einem Parkplatz in Gera überfallen zu haben. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann und ein 17 Jahre altes Mädchen.

Der junge Mann habe mit einem Messer auf das Opfer eingestochen, um an dessen Auto zu kommen. Laut Staatsanwaltschaft legten die Täter die Leiche in den Kofferraum des Wagens und warfen sie bei Bad Hersfeld (Hessen) in die Fulda. Auf die Täter sei man gestoßen, weil die 17-jährige Zwickauerin als vermisst gemeldet war. Sie wurde mit ihrem Begleiter und dem Auto des Opfers vor wenigen Tagen in Frankfurt am Main angetroffen. Der Leichnam wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht gefunden.

Am Samstagnachmittag hatte es im hessischen Niederaula eine große Suchaktion gegeben. Ein Großaufgebot an Tauchern von Polizei und Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizeiarzt, Kripo und einem Polizeihubschrauber waren an der Fulda bei Niederaula im Einsatz. Polizeiabsperrung (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO