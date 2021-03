Laut Anklage waren die Beschuldigten in die Wohnung des Mannes eingedrungen, der im gleichen Haus wie einer der Angeklagten wohnte, um ihm einen "Denkzettel" zu verpassen. Vor dem Angriff soll das Opfer den beiden Geld für Sex geboten haben.

Laut Anklage soll der Jüngere unvermittelt und ohne Vorwarnung mit einem mitgebrachten Messer auf das Opfer losgegangen sein und mehrfach in Richtung von dessen Hals gestochen haben.

Nachdem das Messer abgebrochen war, sollen beide Angeklagte äußerst brutal gegen den Kopf und den gesamten Oberkörpers des Mannes geschlagen und getreten haben. Schließlich habe der 19-Jährige noch versucht, mit einem in der Wohnung gefundenen Messer die Kehle des Mannes durchzuschneiden.

Die Angreifer brachen dem Opfer mehrere Knochen und Rippen, sowie einen Halswirbel, der eine Atemlähmung auslöste. Dies sei für beide Angeklagten vorhersehbar gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

Der jüngere der beiden Angeklagten soll dabei mit direktem Tötungsvorsatz gehandelt, der Ältere den Tod des Opfers zumindest billigend in Kauf genommen haben. Beide Angeklagte schwiegen zum Prozessauftakt. Ihre Verteidiger kündigten an, dass beide sich am nächsten Verhandlungstag (23. März) äußern würden.