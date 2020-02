Die Gründe für die nun hohe Auslastung in den Müllverbrennungsanlagen sind vielfältig. "Wir sind teilweise zu 110 Prozent ausgelastet", sagt Klaus Libuda, Geschäftsführer der Anlage in Zorbau, die zum französischen Konzern Suez gehört. Er verweist auf steigende Einwohnerzahlen und keinen nennenswerten Zuwachs an Verbrennungskapazitäten in den vergangenen Jahren. Etwa 330.000 Tonnen kommunaler Hausmüll und Abfälle von Gewerbetreibenden werden in Zorbau jährlich in die beiden mindestens 850 Grad heißen Öfen geschoben. Die Müllverbrennungsanlage in Zorbau gehört dem französischen Konzern Suez. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Anlage in Zorbau finanziert sich nicht nur über die Annahmepreise, die Suez den Kunden in Rechnung stellt. Darüber hinaus wird aus den Abfällen Strom und Fernwärme erzeugt. "Was wir an Strom nicht für den Anlagenbetrieb brauchen, speisen wir ins Netz ein", erklärt Libuda. Die Fernwärme fließt in umliegende Dörfer, das nahe Gewerbegebiet und in die Gemüseproduktion Zorbau GmbH, die direkt neben der Anlage in Gewächshäusern Tomaten anbaut. Die Müllverbrennungsanlage Zorbau ist auch Energie-Erzeuger: Strom wird ins Netz gespeist, Fernwärme fließt ins Umland und eine Tomatenproduktionsanlage. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Energiewende wirkt sich nach Angaben von Geschäftsführer Libuda auf die Preise für die Müllverbrennung aus: "Der Wind bläst umsonst, die Sonne scheint für umsonst. Damit werden die Strompreise weiter nach unten gehen. Und wir müssen trotzdem in der Lage sein, unsere Dienstleistung Müllverbrennung zu erbringen." Der Geschäftsführer erwartet darum, dass zumindest langfristig die Annahmepreise für die Abfälle steigen und die Erlöse aus der Energiegewinnung sinken. Dazu kommt laut AWV-Chef Dietmar Lübcke der Braunkohleausstieg. "Wenn Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden, die bisher Restmüll mit verbrennen durften, dann wird das immer komplizierter für die Verbrennungsanlagen, diesen Abfällen gerecht zu werden."

Das Branchenmagazin Euwid-Recycling geht davon aus, dass in den kommenden fünf Jahren in ganz Europa etwa 50 zusätzliche Verbrennungsanlagen in Betrieb gehen müssen. Hintergrund sind EU-Richtlinien, wonach bis 2035 nur noch zehn Prozent der Siedlungsabfälle deponiert werden dürfen. Das führte beispielsweise dazu, dass Großbritannien seine Deponiesteuer erhöhte und der Müll auch nach Deutschland gebracht wurde, um hier verbrannt zu werden. Müllexporte in die Niederlande und Schweden wurden durch neue Steuern erschwert. Laut Euwid wird es jedoch schwer, ausreichend geeignete Standorte für Verbrennungsanlagen zu finden.

Die bestehenden Verbrennungsanlagen können somit die Preise bestimmen. Höhere Preise für die Restmüllbeseitigung müssen laut Lübcke aber nicht zwangsläufig schlecht sein. "Wenn die Beseitigung von Abfällen billiger ist als das Recycling, dann wird weniger recycelt. Insofern ist es nicht schlimm, wenn die Verbrennungspreise steigen", sagt der AWV-Chef und sieht die höheren Kosten als Impulsgeber für besseres Recycling und eine höhere Wertschöpfung.

Wer viel Hausmüll produziert, muss mehr zahlen; wer gut trennt, zahlt weniger. Dietmar Lübcke, Abfallwirtschaft

In Gera sind nach Lübckes Informationen die Hausmüllmenge mit 150 Kilogramm pro Person und Jahr jetzt schon niedriger als der Bundesschnitt vergleichbarer Städte. "Wer viel Hausmüll produziert, muss mehr zahlen; wer gut trennt, zahlt weniger", so seine Rechnung. In großen Städten mit gemeinsamen Hausmülltonnen für alle Mitbewohner werde weniger getrennt. Der Müll wird bei einer Mindesttemperatur von 850 Grad verbrannt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bleibt nur noch die Frage: Warum entsteht in Untitz im Landkreis Greiz derzeit eine zweite Deponie? "Es gibt so viele Abfälle, die nicht verbrannt werden können, also Erden, Baustoffe, Ziegel, Asbestdächer - die müssen nach wie vor deponiert werden", erklärt AWV-Chef Lübcke. Ein Grund dafür sei die boomende Bauwirtschaft. "Der Bedarf ist hoch. Wir benötigen dringend neue Deponien." Während also die erste Deponie aus den 70er Jahren verschlossen ist und in den kommenden Wochen begrünt wird, entsteht eine etwa sieben Hektar große zweite Deponie. Die soll im Sommer in Betrieb gehen. "Hausmüll wird aber nicht mehr deponiert - diese Zeiten sind vorbei", stellt Lübcke noch einmal klar. Das Lastenkran-Ballett in der Müllverbrennungsanlage wird also weiter getanzt.