Die Kriminalpolizei Gera hat nach monatelangen Ermittlungen einen mutmaßlichen Serienbrandstifter festgenommen. Der 30 Jahre alte Mann soll unter anderem im September einen Brand nahe des Hauptbahnhofes sowie im April Brände am Güterbahnhof und an der sogenannten "Himmelsleiter" gelegt haben. Ein Haftrichter ordnete nach der Festnahme des Mannes Untersuchungshaft an.

April 2020: Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem leerstehenden Gebäude am Geraer Güterbahnhof. Bildrechte: MDR/Björn Walther