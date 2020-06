Stadtentwicklung Jury kürt Sieger im Wettbewerb um die "Neue Mitte" in Gera

Der Platz vor dem Kultur- und Kongresszentrum in Gera soll bis 2023 ein neues Gesicht erhalten. In einem europaweiten Wettbewerb von Landschaftsarchitekten sind heute die Preisträger ausgezeichnet worden. Alle Beiträge sind bis zum 30. Juni in Gera zu sehen.