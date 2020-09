Die bislang leer stehende Otto-Dix-Passage im Stadtzentrum von Gera wird ab Februar 2021 von einem neuen Hauptmieter bezogen. Wie die Arcadia GmbH als Vermieter mitteilte, hat der Energiemarkt-Dienstleister DMS einen Mietvertrag über 15 Jahre unterzeichnet. Das Unternehmen hat bundesweit sieben Standorte mit mehr als 650 Beschäftigten, davon derzeit rund 380 in Gera. Der Hauptsitz von DMS soll künftig in der Dix-Passage liegen. Auch eine Krankenkasse und ein Fitnessstudio wollen sich in dem Zentrum einmieten.

Im Frühjahr 2018 hatte die Investorengruppe Arcadia aus Leipzig das Zentrum übernommen. Mittlerweile wird es umgebaut. Die Arbeiten sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein (Foto: Archiv). Bildrechte: MDR/ Franziska Heymann