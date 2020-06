Im Prozess um Werbung für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat der Angeklagte die Vorwürfe eingeräumt. Zum Auftakt der Verhandlung gab der Mann vor dem Landgericht Gera an, nie wieder etwas öffentlich aufzuhängen, was mit der PKK zu tun habe. Er habe nicht gewusst, dass das Veröffentlichen von Bildern der kurdischen Arbeiterpartei in Deutschland verboten ist, sagte der Betreiber eines Döner-Imbisses. Ihm sei nur bekannt gewesen, dass so etwas in der Türkei nicht erlaubt ist.