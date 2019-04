Mit einer Satire-Aktion hat eine Aktionsgruppe die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera gegen das "Zentrum für Politische Schönheit" kritisiert. Sie hängten in der Nacht zum Freitag in der Geraer Innenstadt Plakate in mehrere Werbe-Kästen, die dem zuständigen Staatsanwalt Martin Zschächner indirekt eine rechte Gesinnung unterstellen. So ist auf den Plakaten zum Beispiel zu lesen "Staatsanwaltschaft Gera will Rechts-vor-Links-Schilder im Gerichtssaal", oder "Wegen eingestellten Ermittlungen: Aktenschredder in Gera vergriffen". Die Plakate wurden in unmittelbarer Nähe zum Justizzentrum platziert.