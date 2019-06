Im hessischen Kloster Arnsburg in Lich wurde am Dienstag Feodora Prinzessin Reuß beigesetzt. Die Thüringer Adlige war am 3. Juni im Alter von 100 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Sie war eine der letzten lebenden Angehörigen des Hauses Mecklenburg-Schwerin.