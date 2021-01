Am Landgericht Gera hat am Dienstag ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Brandleger und deren mutmaßlichen Anstifter begonnen. Die beiden Männer sollen im Juni 2018 in Langenwetzendorf im Landkreis Greiz den Innenraum eines Transporters in Brand gesetzt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte ein 41-Jähriger die Tat in Auftrag gegeben und dafür 500 Euro gezahlt. Das Auto war bei dem Anschlag im Juni 2018 komplett ausgebrannt.