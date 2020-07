Landgericht Gera 19-Jähriger nach Macheten-Überfall verurteilt

Das Landgericht Gera hat am Montag einen jungen Mann wegen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 19-Jährige vor zwei Jahren an einem Überfall im Drogenmilieu beteiligt war. Dabei wurde das Opfer mit einer Machete schwer verletzt.