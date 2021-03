Seit Dienstag muss sich ein 29-Jähriger vor dem Landgericht in Gera unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Zu den Vorwürfen schwieg der Mann zunächst. Im vergangenen Mai soll er in einer Obdachlosenunterkunft in Saalfeld zwei Männer angegriffen haben. Einem der Männer mussten Glassplitter aus dem Schädelknochen herausoperiert werden, nachdem der Angeklagte mit abgebrochenen Glasflaschen von hinten auf ihn einschlagen haben soll.