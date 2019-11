Im Prozess am Landgericht Gera um einen gemeinschaftlich versuchten Mord hat sich am Vormittag die Angeklagte geäußert. Über ihren Verteidiger ließ die 21jährige mitteilen, nichts von den Absichten ihres Onkels gewusst zu haben. Der Onkel der Irakerin hatte versucht, ihren Freund umzubringen.

Die Angeklagte vor Prozessbeginn am Landgericht Gera Bildrechte: MDR/Cornelia Hartmann

Die Anklage der Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau vor, ihren damaligen Freund unter einem Vorwand an die Saale in Jena gelockt haben. Dort habe schon ihr Onkel gewartet und versucht den Freund zu erwürgen und zu erstechen; was aber beides misslungen sei. Ein Angler am Saale-Ufer hatte die Hilferufe des jungen Mannes bemerkt und die Polizei gerufen.



Hintergrund war laut Staatsanwaltschaft, dass die Angeklagte und der junge Mann eine Beziehung hatten, allerdings gegen den Willen der Familie der Frau. Beide sind Jesiden. Das Opfer soll heute Nachmittag als Zeuge gehört werden. Der Onkel wird nach Gerichtsangaben von der Polizei gesucht.