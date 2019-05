Schrill, bunt und wunderschön: Geras Puppentheater ist Kult. Dabei hat 1929 alles sozusagen im Doppelpack begonnen: Die Miniatur-Landesbühne in Hartha im damaligen Sachsen unter der Leitung von Herbert Oestreich - und in Schleiz in Thüringen unter der Regie von Anton Poersch - später spielte er unter dem Pseudonym Ohnesorge. Sie taten sich in Gera mit dem Ziel zusammen, auch Stücke mit größerer Besetzung inszenieren und spielen zu können. Zum Kindertag am Samstag tritt das "Theatro Delusio“ mit Familie Flöz um 18 Uhr in der Bühne am Park in Gera auf. Bildrechte: MDR/Pierre Borasci

So wurde 1958 für das Kreativ-Theater Oestreich/Ohnesorge ein eigenes Haus am Gustav-Henning-Platz gegründet. Die ehemalige Direktorin Ingrid Fischer sagte MDR THÜRINGEN: "Früher war das Gebäude u.a. eine Exerzierhalle. Zu DDR-Zeiten war es zunächst die Adresse für Agit/Prop der SED-Bezirksleitung. 1967 konnte die Puppenbühne endlich den Saal in ihren Besitz nehmen. Allerdings war in jenen Jahren auch die Abteilung Kultur in dem Haus beheimatet. Und so marschierten die Kulturschaffenden mit ihren Kaffeetassen während der Vorstellungen durch den Saal... pö a pö wurde dann aber das gesamte Haus zur Puppenbühne. Das war sehr günstig, weil dort bis heute die Werkstatt mit integriert ist."

Kasper im Stasi-Visier

Einige Aufführungen schrieben zu DDR-Zeiten Geschichte - die Kasperiaden! Im letzten Teil der vier Kasper-Stücke trat auch ein Drachen im sehr schönen Park vor der Puppenbühne auf, so Ingrid Fischer: "Und dieser Drachen rief immer: Komm raus, du Sau, ich weiß, wo du bist... Er meinte eigentlich den Kasper. Vis a vis vom Puppentheater befand sich aber zu der Zeit eine Hauptzentrale des Ministeriums für Staatssicherheit." Die aberwitzige Folge: Die Aufführungen wurden weit weg in den Tierpark in Geras Martinsgrund verbannt. "Tolle Idee", sagt die ehemalige Puppenspielerin, "denn die Reklame durch ein Fastverbot durch die Stasi - das könnte man heute gar nicht mehr bezahlen, um einen solchen Werbeträger zu bekommen. Alle Vorstellungen waren ausverkauft, alles rannte in den Tierpark."

Kultstätte mit Kummer und Riesensause

Die Puppenbühne gehört zu Thüringens einzigem Fünf-Sparten-Haus mit den Theatern in Altenburg und Gera. Für alle Zuschauer - vom Kindergartenkind bis zum hochbetagten Rentner - wird hier ein riesige Palette an Themen, Stoffen und Inhalten geboten. Die hoch professionellen Puppenspielerinnen und Puppenspieler haben alle ein oder mehrere Diplome in der Tasche. Und für die bunt-schillernden Stücke kreiert Ausstatter und Multitalent Udo Schneeweiß zauberhafte Hand- und , Stabpuppen, aber auch Marionetten. Der Meister sagte MDR THÜRINGEN sehr verschmitzt und geheimnisvoll: "Kopf, Arme, Beine, Hände... alles ist schon im Kantholz. Man muss es nur herausarbeiten. Und da jedes Stück anders ist, braucht man immer wieder eine neue Idee." Die Geraer Puppenbühne bietet Porgramm für alle Zuschauer - vom Kindergartenkind bis zum hochbetagten Rentner - wird hier ein riesige Palette an Themen, Stoffen und Inhalten geboten. Bildrechte: Roberta Argenzio

Puppenbühne schon länger sanierungsbedürftig