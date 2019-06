Wegen der Raupenplage in Gera-Liebschwitz hat die Stadt den betroffenen Anwohnern am Freitag Notunterkünfte angeboten. Angeboten werde die Unterbringung im Schullandheim, im Geraer Internat oder anderen Notunterkünften. Laut Nickschick sei keine Unterbringung in Turnhallen angedacht, sondern in Ein- oder Mehrbettzimmern. Zudem verteilt die Feuerwehr kostenlose Fliegengitter. Seit Wochen kämpfen Anwohner der Salzstraße gegen die bis zu fünf Zentimeter langen Schwammspinner-Raupen, die massenweise auftreten. Die Anwohner sind laut Stadt zum Teil von hunderten Raupen umgeben.