Bei Durchsuchungen in Ostthüringen und in Sachsen hat die Polizei unter anderem Drogen sowie mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden. Bei der Razzia seien am Dienstag auch Mitarbeiter der Steuerfahndung Gera beteiligt gewiesen, wie die Polizei mitteilte. Details zu den gefundenen Beweismitteln und den genauen Umständen der Durchsuchungen wollte die Polizei zunächst mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

In Thüringen hat es am Dienstag eine Razzia der Polizei gegeben. (Symbolfoto) Bildrechte: IMAGO