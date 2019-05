Am Landgericht Gera muss sich seit Donnerstag der Greizer Rechtsextremist David Köckert wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren NPD-Mitglied und Mitbegründer der Thügida-Bewegung vor, einen Angestellten erpresst, geschlagen und verletzt zu haben. Wie Staatsanwalt Jens Wörmann in der Anklage ausführte, soll Köckert dabei von einem zweiten Mann unterstützt worden sein. Köckert habe das Mobiltelefon des Mitarbeiters seines Tätowierstudios in seinen Besitz bringen wollen, da er darauf Daten vermutete, die ihn belasten könnten. Nachdem er die Daten gelöscht habe, gab Köckert das Telefon zurück.

In einem weiteren Anklagepunkt wird Köckert Beleidigung von Polizisten vorgeworfen. Bei einer Demonstration in Köthen in Sachsen-Anhalt habe er sie als "charakterlose Söldner" bezeichnet. Köckerts Anwalt kündigte für den nächsten Verhandlungstermin am 8. Mai eine Aussage seines Mandanten, der auch im Greizer Stadtrat sitzt, an.