"Rekordteam Gera" Verein holt zwei weitere Weltrekorde nach Thüringen

Der höchste Reifenstapel und der längste "Heiße Draht": Der Verein "Rekordteam" hat am Samstag in Gera zwei neue Weltrekorde nach Ostthüringen geholt. Alle Einnahmen kommen einer Familie zugute, deren beide Kinder an der seltenen Krankheit SMA 1 leiden und die einen behindertengerechten Familientransporter benötigen.