Unterrichtsausfall Meuselwitzer Grundschüler protestieren vor Schulamt

Vor dem Staatlichen Schulamt Ostthüringen in Gera haben am Freitagvormittag rund 60 Eltern und Grundschüler demonstriert. Sie protestieren gegen Unterrichtsausfall und unbesetzte Lehrerstellen an der Staatlichen Grundschule Meuselwitz im Altenburger Land. Dem Amtsleiter Berthold Rader übergaben die Eltern eine entsprechende Petition mit 925 Unterschriften.

Laut Petition gestaltet sich die wirtschaftliche Lage der Ostthüringer Schulen als äußerst prekär. Das Schulamt bearbeite die Einstellung von Lehrern zu spät oder verhindere sie durch unattraktive Konditionen. Rader sagte, es fehle an Bewerbern. Dem Schulamt Ostthüringen gelinge es nicht, die derzeit 18 unbefristeten Grundschullehrerstellen in seinem Bereich zu besetzen.

Eine Klasse ohne Lehrer

An der Staatlichen Grundschule lernen knapp 190 Kinder. Aktuell müsse eine Klasse ohne Klassenlehrer auskommen, beklagen die Eltern. Außerdem sei es nicht gelungen, eine Referendarin zügig einzustellen, stattdessen sei diese von Sachsen-Anhalt abgeworben worden. Das Schulamt hat eine Quereinsteigerin sowie eine Pensionärin als Klassenleiterin angekündigt, um die Situation zu verbessern.

Das Thüringer Bildungsministerium bezeichnete die Lage an der Meuselwitzer Grundschule als "sehr angespannt". Der Protest der Schüler und Eltern sei aus Sicht des Schulamts und des Ministeriums absolut verständlich.



Mit der Quereinsteigerin sowie der Pensionärin stünden spätestens ab 2. Dezember wieder neun Lehrkräfte für die acht Klassen an der Grundschule Meuselwitz zur Verfügung. Hinzu kämen sieben Erzieherinnen. Die Eltern kritisieren dies als lediglich kurzfristige Hilfe.

Unterricht nicht in jeder Schule abgesichert

Das Bildungsministerium räumte ein, dass trotz der Neueinstellungen in diesem Jahr der Unterricht nicht in jeder Schule abgesichert sein wird. Der bundesweite Lehrermangel mache auch um Thüringen keinen Bogen. Der Thüringer Lehrerverband beklagte zuletzt sogar einen Unterrichtsnotstand in Ostthüringen. Das Ministerium erklärte, "Bildungsminister Helmut Holter zieht alle Register zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs in Thüringen".

Bei einer Erhebung im Frühjahr 2019 betrug der Unterrichtsausfall in Thüringen 6,6 Prozent. In Ostthüringen waren es 7,2 Prozent. Die Anzahl von Schulen, Schülern und Lehrern ist seit 1991 in Thüringen deutlich gesunken. Am stärksten ist der Rückgang bei den Lehrern.