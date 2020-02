Auch Bernd Schmidt kann grausige Geschichten erzählen: "Die schwarzen Raupen haben sich durch das Mückenschutzgitter durchgefressen. Als wir früh aufstanden, waren sie in der Wohnung an der Wand. Das war psychisch eine große Belastung!" Um so eifriger war er heute mit seiner Familie dabei, um die Nester des Schwammspinners zu finden. "Ich drehe sprichwörtlich jedes Blatt um", sagt er und schrubbt weiter Gelege aus einer Baumrinde.

Absammeln mit über 500 Helfern

Einweisung für die freiwilligen Helfer: Wie sehen die Gelege des Schwammspinners eigentlich aus? Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt Über 500 Helfer haben es ihm gleich getan. Schade findet Bernd Schmidt nur, dass manche der Liebschwitzer nicht mit geholfen haben. Am Vormittag gab es für die 500 Helfer, die sogar aus Leipzig oder Dresden kamen, eine Einweisung von Umweltamtsleiter Konrad Nickschick. Viele haben da die Gelege des Schwammspinners zum ersten Mal bewusst gesehen und festgestellt: Hey, die sind doch auch bei uns am Haus! Was tun?

Wir als Stadtverwaltung werden alles tun, um die Situation in diesem Jahr zu verbessern. Das haben wir den Anwohnern versprochen. Und deshalb ist es mir wichtig, heute hier mitzumachen um damit den vielen Helfern heute auch Danke sagen zu können. Julian Vonarb, Oberbürgermeister Gera

Hellbraun leuchten die Nester an den Baumstämmen. Mit einer Drahtbürste und sogar mit den Fingern sind die leichten Nester schnell weg gekratzt. Sie sollen möglichst im Eimer aufgefangen werden. Doch der Wind ist heute ziemlich stark. "Aber selbst, wenn die Nester auf den Boden fallen, ist das nicht so schlimm", sagt Konrad Nickschick. "Für den Nachmittag ist Regen angesagt. Die Raupen verpilzen dann und sterben." Und tatsächlich setzt am Nachmittag Regen ein. Ein Hoffnungsschimmer.

Im April wird über Einsatz von Insektengift entschieden

Ungewöhnliche Situationen wie eine Raupenplage erfordern ungewöhnliche Putzmittel. Die Helfer der OTEGAU Gera haben Toilettenbürsten an Teleskopstangen befestigt. " Wir haben gedacht: ´Ne Klobürste hat ´ne breitere Aufnahmefläche. Und von daher müssen wir mit der Klobürste probieren, ob das klappt. Und? Es klappt hervorragend!", sagt Jörg Kirschlager. Die Helfer sind energisch bei der Sache. Mancher klettert auf Äste, um die Nester weit oben wegzukriegen. Mancher liegt bäuchlings auf dem Waldboden. Denn die Gelege sind auch oft versteckt in Baumgabeln, in freistehenden Wurzeln, unter Steinen oder im Totholz zu finden. "Ich hab heute schon Millionen Raupeneier gesammelt" verkündet ein kleiner Junge stolz.

Hauptsache es hilft: Die Liebschwitzer rücken dem Schwammspinner mit improvisiertem Werkzeug zu Leibe. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt Selbst wenn es so wäre - die Gefahr einer neuen Raupenplage ist damit nicht gebannt. Das Umweltamt Gera prüft zusammen mit dem Forstamt Greiz, ob noch chemisch "nachgearbeitet" werden muss. Viele der Helfer heute wollen das vermeiden; sie sehen damit auch andere Insekten bedroht. Viele Liebschwitzer aber sehen darin die einzige Möglichkeit, einer neuen Schwammspinnerplage vorzubeugen. Ende April könnte das Insektengift auf einer Fläche von 300 Hektar gesprüht werden, wenn es tatsächlich nötig ist.

Aktion stärkt Nachbarschaft in Liebschwitz

Vieles ist heute geschafft worden: das Absammeln der Nester des Schwammspinners. Damit verbunden haben viele gleich das Aufsammeln von Müll im Wald. Das festigt auch die Nachbarschaft. Denn nach getaner Arbeit haben sich alle Helfer bei Suppe und Kaffee getroffen - mit dem guten Gefühl, gemeinsam etwas Wichtiges für ihre Gemeinde getan zu haben.