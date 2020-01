Die Stadt Gera sagt der Plage von Schwammspinner-Raupen den Kampf an. Am 1. Februar solle es im Ortsteil Liebschwitz eine große Aktion geben, bei der die Eier der Raupen von Bäumen abgesammelt werden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Dafür werde um Unterstützung von freiwilligen Helfern gebeten. "An manchen Bäumen liegen bis zu 30 Eigelege mit jeweils 100 bis 1000 Eiern", erklärte Umweltamtsleiter Konrad Nickschick.