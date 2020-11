Den Preis erklärt Thomas Hünniger mit der vielen Handarbeit. Viele Entwürfe und Fotos hat es gebraucht: Die CNC-Säge musste eingerichtet werden. Und mit jedem fertig gesägten Schwibbogen geht die Friemelarbeit erst los: Fenster, Türen und andere Aussparungen müssen fein nachgeschliffen werden. Mit kleinen Sandblatt-Nagelfeilen arbeitet er sich durchs Pappelholz. "Es gibt Schöneres", lacht Thomas Hünniger. Wenn er nicht aufpasst, bricht ein Bäumchen ab. "Dann haust du alles in den Müll, hast einen dicken Hals und fängst von vorne an!" Zum Glück hat Thomas Hünniger Geduld. Denn der Geraer Schwibbogen ist mehr als eine Weihnachtsdeko.

Er leuchtet inzwischen nicht nur hier bei uns Wohnzimmern, sondern wurde deutschlandweit und auch in die USA und nach Irland verschickt. Aber auch die anderen Thüringer sollen sich ihre Heimat ins Wohnzimmer holen können. Inzwischen strahlt die Leuchtenburg aus dem Schwibbogen oder das Schloss Hummelshain. Der Erfurter Dom ist in Arbeit und einige andere Thüringer Sehenswürdigkeiten. Zuviel will Thomas Hünniger aber nicht verraten. Klar, Weihnachten ist ja auch die Zeit der Heimlichkeit. Umso schöner werden dann im nächsten Jahr die Schwibbogen aus Gera in Thüringen und der weiten Welt leuchten. Kitschig? Nein. Es ist schließlich Weihnachten!