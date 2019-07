Vor dem Landgericht Gera wurde der Mann am Dienstag zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt (Archivfoto). Bildrechte: dpa

Der Angeklagte hatte zugegeben, seine Tochter über drei Jahre in mindestens 36 Fällen sexuell missbraucht zu haben. Wenn das Mädchen seinen Vater am Wochenende besuchte, verging er sich an dem Kind. Durch sein Geständnis am Montag ersparte er seiner Tochter die Aussage. Der Missbrauch war herausgekommen, als sich das inzwischen zwölf Jahre alte Mädchen Anfang des Jahres seiner Mutter anvertraute. Zur Tatzeit war das Opfer zwischen sechs und neun Jahren alt.



Der verurteilte Vater ist nicht vorbestraft. Er hatte seit dem Frühjahr wegen der Vorwürfe bereits in Untersuchungshaft gesessen. Da der Mann die Taten bereits zum Prozessauftakt gestand, beendete das Gericht die Verhandlung nach nur drei Stunden.