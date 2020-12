Große Hilfsbereitschaft Spendenscheck an Brandopfer in Gera übergeben

Zwölf Tage nach einem Wohnhausbrand in Gera-Dürrenebersdorf ist eine Spendensumme von über 61.000 Euro zusammen gekommen. Der Spendenscheck wurde der betroffenen Familie am Donnerstag übergeben.

Ihr Haus war komplett abgebrannt; die Familie konnte sich unverletzt retten. Auch das Dach des benachbarten Hauses wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf 250.000 Euro geschätzt. Die Familie soll in der nächsten Woche in eine möblierte Wohnung in Gera umziehen.