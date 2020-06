Zoologie Spinnenrätsel von Gera gelöst

Da baut sie Röhren anstelle der weitaus bekannteren Spinnennetze, mit denen andere Arten auf Beutefang gehen. Die Röhren können bis zu 30 Zentimeter lang werden und ein solcher Bau will natürlich hergerichtet werden: Also tapeziert die Spinne ihr Heim regelrecht - daher der Name. Die Tunnelwände bekleidet sie mit Spinnenseiden. Am Eingang zur Röhre dient diese natürlich der Beutebeschaffung. Die Tapezierspinne lebt meistens in Wäldern, am liebsten mit reichlich Totholz am Boden, so Bernhard Bock. 2013 hat die Tapezierspinne den Titel "Europas Spinne des Jahres" geholt.