Der Stadtrat von Gera hat am Donnerstagabend grünes Licht für den Verkauf eines kommunalen 14,1-Prozent-Anteils an der Wohnungsbaugesellschaft GWB Elstertal an das Land gegeben. Für den Anteil sollen über 13 Millionen Euro in die Stadtkasse fließen. Der Verkauf soll am 2. Januar 2020 wirksam werden. Käufer ist die landeseigene Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft (TIB), die damit 89 Prozent der Anteile halten würde. Gera bliebe im Besitz der übrigen elf Prozent, hätte aber keine Sperrminorität mehr.



Der bisherige GWB-Mehrheitsgesellschafter, der Finanzinvestor Benson Elliot, hatte sich im Juli mit der TIB auf den Verkauf seines Anteils an der GWB geeinigt. Für das 74,9-Prozent-Paket war laut Landesregierung ein Preis von 70 Millionen Euro vereinbart worden. Laut Geraer Stadtverwaltung ist das Geschäft zwischen TIB und Benson Elliot inzwischen vollzogen worden. Der GWB gehören rund 5.000 Wohnungen und 150 Gewerbeeinheiten.